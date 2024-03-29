Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 марта 2024, новость

46-летняя Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной

Актриса выложила откровенное фото в своей соцсети

Актриса Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной. Звезда позировала перед зеркалом, сидя на полу, и опубликовала фото в соцсетях.

Любовь Толкалина, фото: соцсети
Любовь Толкалина, фото: соцсети

«Утро», — написала артистка.

По признанию знаменитости, женщины часто критиковали ее за откровенные кадры, переходя на оскорбления. Актриса периодически вступала с ними в полемику, отмечая, что никого не держит на своей странице и не заставляет смотреть на тело.

Толкалина говорила в соцсетях, что для нее важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает. А также актриса любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы чувствовать себя бодрой. Толкалина отмечала, что не придерживается определенной диеты, но ест, только когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей не задумываться о лишних килограммах.

У звезды от режиссера Егора Кончаловского есть 22-летняя дочь Мария. В 2017 году артисты сообщили о расставании, однако они продолжают общаться и встречаться на семейных праздниках.

Ранее Любовь Толкалина продемонстрировала фигуру в купальнике, поделившись фотографиями с отдыха на Бали.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Кадр из фильма «Меч короля»
Меч короля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь