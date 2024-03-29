46-летняя Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной

Актриса Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной. Звезда позировала перед зеркалом, сидя на полу, и опубликовала фото в соцсетях.

Любовь Толкалина, фото: соцсети

«Утро», — написала артистка.

По признанию знаменитости, женщины часто критиковали ее за откровенные кадры, переходя на оскорбления. Актриса периодически вступала с ними в полемику, отмечая, что никого не держит на своей странице и не заставляет смотреть на тело.

Толкалина говорила в соцсетях, что для нее важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает. А также актриса любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы чувствовать себя бодрой. Толкалина отмечала, что не придерживается определенной диеты, но ест, только когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей не задумываться о лишних килограммах.

У звезды от режиссера Егора Кончаловского есть 22-летняя дочь Мария. В 2017 году артисты сообщили о расставании, однако они продолжают общаться и встречаться на семейных праздниках.