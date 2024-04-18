Екатерина Шпица в необычном наряде вышла в свет

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240140&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Шпица посетила премьеру эротической драмы «Почему ты?», которая прошла в Москве в кинотеатре «Художественный».

Для светского выхода 38-летняя актриса выбрала необычный наряд: белую рубашку с удлиненными рукавами и длинную черную юбку с завышенной талией и пикантным разрезом посередине.

Напомним, в центре сюжета фильма «Почему ты?» — женатый бизнесмен Андрей (Даниил Воробьев) и студентка Алла (Ангелина Загребина), которые влюбляются друг в другу и задаются вопросом: почему именно этот человек вызвал такие сильные чувства.