Екатерина Шпица в необычном наряде вышла в свет

Екатерина Шпица посетила премьеру эротической драмы «Почему ты?», которая прошла в Москве в кинотеатре «Художественный».
Для светского выхода 38-летняя актриса выбрала необычный наряд: белую рубашку с удлиненными рукавами и длинную черную юбку с завышенной талией и пикантным разрезом посередине.
Напомним, в центре сюжета фильма «Почему ты?» — женатый бизнесмен Андрей (Даниил Воробьев) и студентка Алла (Ангелина Загребина), которые влюбляются друг в другу и задаются вопросом: почему именно этот человек вызвал такие сильные чувства.
В широкий прокат картина выходит 25 апреля.