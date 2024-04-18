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18 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Екатерина Шпица в необычном наряде вышла в свет

Актриса появилась на кинопремьере
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Шпица посетила премьеру эротической драмы «Почему ты?», которая прошла в Москве в кинотеатре «Художественный».

Для светского выхода 38-летняя актриса выбрала необычный наряд: белую рубашку с удлиненными рукавами и длинную черную юбку с завышенной талией и пикантным разрезом посередине.

Напомним, в центре сюжета фильма «Почему ты?» — женатый бизнесмен Андрей (Даниил Воробьев) и студентка Алла (Ангелина Загребина), которые влюбляются друг в другу и задаются вопросом: почему именно этот человек вызвал такие сильные чувства.

В широкий прокат картина выходит 25 апреля.

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