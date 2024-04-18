«Союзмультфильм» хочет взыскать 10 тыс. рублей за Винни-Пуха

Кадр из мультфильма «Винни-Пух»

В Тамбовский районный суд поступил иск от ООО «Союзмультфильм» к неизвестному индивидуальному предпринимателю с требованием взыскать с мужчины 10 тыс. рублей и судебные расходы. Об этом сказано в Telegram-канале «Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области».

Истец обвиняет ответчика в нарушении исключительных прав. Отмечается, что предприниматель использовал изображение персонажа Винни-Пуха в оформлении интерьера магазина. Заседание по делу пройдет 14 мая 2024 года.