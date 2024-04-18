Поклонники не узнали Меган Фокс на новой фотографии

Меган Фокс, фото: соцсети

Голливудская актриса Меган Фокс поделилась своим новым фото в домашней обстановке.

37-летняя звезда предстала перед камерой в черном бюстгальтере, который дополнила красными пижамными штанами в клетку. Актриса распустила голубые волосы и отказалась от косметики. Знаменитость позировала, стоя перед зеркалом в ванной комнате.

Читатели Daily Mail были удивлены тем, как изменилась Меган Фокс.

«Из-за филлеров и операций она потеряла всю естественную красоту», «Она превратилась в Кардашьян», «Ей следует сделать еще одну операцию, чтобы выглядеть как Меган Фокс», «Она превращается в персонажа японского аниме», «Она действительно выглядит как совершенно другой человек», — писали интернет-пользователи.

Недавно Меган Фокс кардинально сменила имидж. Актриса подстриглась и покрасила волосы.