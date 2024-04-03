Голливудская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

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37-летняя Меган Фокс предстала перед камерой в черном топе на тонких бретелях. Звезда была запечатлена с голубыми волосами. Актриса не только изменила цвет, но и сделала стрижку. Знаменитость позировала с черными стрелками и нежно-розовым блеском на губах.

«Вступаю в эпоху джедаев», — подписала фото актриса.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Недавно актриса заявила, что расторгла помолвку.

Несколько недель назад Меган Фокс впервые подробно рассказала о пластических операциях. Звезда в подкасте Call Her Daddy перечислила все процедуры, которые сделала для улучшения внешности.