Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 апреля 2024, новость

Ирина Безрукова рассказала о сложностях откровенных сцен

Актриса заявила, что ей тяжело сниматься в откровенных сценах
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с NEWS.ru, что ей всегда непросто сниматься в откровенных сценах.

Безрукова считает, что для каждой артистки подобный опыт сложный. Она процитировала одну из своих коллег, заявив, что актрисе не страшно раздеться, но страшно не понравиться.

Безрукова призналась, что для нее важно было делать откровенные сцены эстетичными и красивыми.

«Когда я раньше играла, я пыталась найти взаимопонимание с актером, режиссером. Попросить, чтобы минимальное количество людей было на площадке. Только операторская группа была, допустим, и режиссер. Чтобы максимально репетировать в одежде», — поделилась актриса.

В январе Безрукова рассказала, что у нее случился неприятный инцидент на съемках сцены с поцелуем.

Безрукова заявила, что ее партнер по сцене пришел после недельного злоупотребления алкоголем. Артистка вспомнила, как от коллеги «разило перегаром» на расстоянии 1,5 м. Она уточнила, что актер не желал ничего плохого. Более того, по словам звезды, партнер не понимал, какая сцена снимается. Безрукова не стала раскрывать имя коллеги.

Ранее Ирина Безрукова рассказала об обещании ушедшему сыну.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Трейлер
Кадр из сериала «Мужчина в полный рост»
Мужчина в полный рост
Трейлер (англ.)
Волшебник Изумрудного города
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Даааааали!»
Даааааали!
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Шпион на всю голову»
Шпион на всю голову
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь