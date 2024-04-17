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17 апреля 2024, новость

Селин Дион поделилась первым кадром документального фильма о своей болезни

Певица также раскрыла дату выхода ленты
Селин Дион в фильме «Я есть: Селин Дион»
Селин Дион в фильме «Я есть: Селин Дион»

Селин Дион в личном блоге опубликовала кадр со съемочной площадки своего документального фильма, который носит название «Я есть: Селин Дион».

В картине 56-летняя певица рассказывает о своей борьбе с тяжелой болезнью.

«Из-за того, что путь к возобновлению моей певческой карьеры затянулся, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть поклонников. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, помочь другим, у кого такой же диагноз», — отмечала звезда.

Также Дион сообщила, когда фильм увидит свет. Премьера состоится 25 июня на онлайн-платформе Prime Video.

Напомним, в конце 2022 года у Селин Дион диагностировали неизлечимое редкое заболевание — синдром мышечной скованности. Люди с таким недугом с трудом передвигаются и разговаривают.

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