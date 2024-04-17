Селин Дион поделилась первым кадром документального фильма о своей болезни

«Из-за того, что путь к возобновлению моей певческой карьеры затянулся, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть поклонников. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, помочь другим, у кого такой же диагноз», — отмечала звезда.