Фильм на вечер: необычная антиутопия о человеческой природе

Мир охвачен эпидемией неизвестного вируса, превращающего человека в животного. Ученые пока не знают, насколько опасными становятся мутанты и как именно передается заболевание.
Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену Лану, заразившуюся этой пугающей болезнью. Когда женщину перевозят в больничное отделение на юге Франции, Франсуа и его 16-летний сын Эмиль едут за ней следом. Но по дороге случается авария, и Лана исчезает. Надеясь отыскать ее, отец и сын отправляются в опасный путь, который навсегда изменит их жизни.
Фантастическая лента «Королевство зверей» с Роменом Дюрисом и Адель Экзаркопулос в главных ролях — один из самых заметных французских фильмов 2023 года, собравший множество наград, включая пять премий «Сезар» — за лучшие костюмы, звуковые и визуальные эффекты, музыку и операторскую работу.
В постпандемийную эпоху режиссера Тома Кайе интересует человек, оказавшийся перед лицом апокалипсиса. Это захватывающая и метафорическая история о том, что происходит, когда верх над человеком одерживает его животная сущность, и о том, готово ли общество принимать инаковость.