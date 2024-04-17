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17 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: необычная антиутопия о человеческой природе

Сегодня в рубрике – «Королевство зверей», впечатляющая фантастика с французскими звездами, рассуждающая о сущности человека
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Мир охвачен эпидемией неизвестного вируса, превращающего человека в животного. Ученые пока не знают, насколько опасными становятся мутанты и как именно передается заболевание.

Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену Лану, заразившуюся этой пугающей болезнью. Когда женщину перевозят в больничное отделение на юге Франции, Франсуа и его 16-летний сын Эмиль едут за ней следом. Но по дороге случается авария, и Лана исчезает. Надеясь отыскать ее, отец и сын отправляются в опасный путь, который навсегда изменит их жизни.

Фантастическая лента «Королевство зверей» с Роменом Дюрисом и Адель Экзаркопулос в главных ролях — один из самых заметных французских фильмов 2023 года, собравший множество наград, включая пять премий «Сезар» — за лучшие костюмы, звуковые и визуальные эффекты, музыку и операторскую работу.

В постпандемийную эпоху режиссера Тома Кайе интересует человек, оказавшийся перед лицом апокалипсиса. Это захватывающая и метафорическая история о том, что происходит, когда верх над человеком одерживает его животная сущность, и о том, готово ли общество принимать инаковость.

Королевство зверей
2023/Франция18+драмаприключенияфантастикафэнтези
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