Фильм на вечер: необычная антиутопия о человеческой природе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355500&hash=d0d5f5b49ed70049&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мир охвачен эпидемией неизвестного вируса, превращающего человека в животного. Ученые пока не знают, насколько опасными становятся мутанты и как именно передается заболевание.

Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену Лану, заразившуюся этой пугающей болезнью. Когда женщину перевозят в больничное отделение на юге Франции, Франсуа и его 16-летний сын Эмиль едут за ней следом. Но по дороге случается авария, и Лана исчезает. Надеясь отыскать ее, отец и сын отправляются в опасный путь, который навсегда изменит их жизни.

Фантастическая лента «Королевство зверей» с Роменом Дюрисом и Адель Экзаркопулос в главных ролях — один из самых заметных французских фильмов 2023 года, собравший множество наград, включая пять премий «Сезар» — за лучшие костюмы, звуковые и визуальные эффекты, музыку и операторскую работу.