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17 апреля 2024, новость

Егор Кончаловский объяснил, почему не переехал в Голливуд

Режиссер отказался от переезда за границу после обучения в Кембридже и Оксфорде
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский

Режиссер Егор Кончаловский на шоу Елены Ханги рассказал, почему не переехал в Голливуд после обучения в Кембридже и Оксфорде.

«Когда оканчивал Кембриджский университет, казалось, восемь лет там прожил, думал по-английски, окончил три хороших учебных заведения — переезжай в Голливуд. Но я решил, что просто не хочу себя обманывать. Как окончил, в тот же день поехал обратно в Россию. Я никогда не менял гражданство, никогда у меня не было вида на жительство», — пояснил Кончаловский.

При этом режиссер признался, что не любит Запад, но ему хотелось бы приехать в Лондон. Кончаловский посетовал, что его теперь скорее всего не пустят в Великобританию. По словам кинематографиста, ему даже предлагали жениться на француженке, чтобы закрепиться в Европе, но он все равно решил остаться в России. При этом Кончаловский отметил, что девушка была оперной певицей, у них был роман.

«Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все, что отдаляло от советской России, было неприятно. Я не стал жениться», — резюмировал Кончаловский.

Ранее Елена Ханга объяснила, почему детям артистов опасно участвовать в «Фабрике звезд».

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