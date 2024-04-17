Александрова, Мерзликин и голос Смолякова: первые кадры продолжения «Мосгаза»

Стали доступны первый трейлер и кадры со съемок десятого сезона ретро-детектива «Мосгаз», получившего название «Дело № 10: Метроном».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356746&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из главных интриг продолжения — появится ли майор Черкасов, которого в течение девяти предыдущих сезонов играл Андрей Смоляков. В трейлере можно услышать его фирменные спокойные интонации.

В новом сезоне сотрудникам МУРа предстоит раскрыть очередное сложное и запутанное дело. Прямо во время выступления на сцене артист «Москонцерта» Андрей Гринякин был охвачен огнем. Кто-то хочет замять это дело, и Соня Тимофеева (Александрова) втайне пытается докопаться до истины. При этом амбициозный майор Ковалев (Мерзликин) узнает, что «Москонцерт» ведет обширную подпольную деятельность.

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«В новом сезоне будет показано прекрасное время — это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например», — рассказал Андрей Мерзликин.

Режиссером десятого сезона стал Евгений Звездаков, поставивший «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова». В числе продюсеров значатся Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.