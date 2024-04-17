Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 апреля 2024, статьяСъемки

Александрова, Мерзликин и голос Смолякова: первые кадры продолжения «Мосгаза»

В сериале «Дело № 10: Метроном» появятся знакомые лица и новые колоритные герои

Стали доступны первый трейлер и кадры со съемок десятого сезона ретро-детектива «Мосгаз», получившего название «Дело № 10: Метроном».

Во время загрузки произошла ошибка.

В главных ролях заняты Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Ольга Лерман, Алексей Бардуков, Александр Голубев. Среди новичков — Сергей Шакуров, Игорь ЗолотовицкийФедор Лавров и Виктория Агалакова.

Одна из главных интриг продолжения — появится ли майор Черкасов, которого в течение девяти предыдущих сезонов играл Андрей Смоляков. В трейлере можно услышать его фирменные спокойные интонации.

В новом сезоне сотрудникам МУРа предстоит раскрыть очередное сложное и запутанное дело. Прямо во время выступления на сцене артист «Москонцерта» Андрей Гринякин был охвачен огнем. Кто-то хочет замять это дело, и Соня Тимофеева (Александрова) втайне пытается докопаться до истины. При этом амбициозный майор Ковалев (Мерзликин) узнает, что «Москонцерт» ведет обширную подпольную деятельность.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«В новом сезоне будет показано прекрасное время — это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например», — рассказал Андрей Мерзликин.

Режиссером десятого сезона стал Евгений Звездаков, поставивший «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова». В числе продюсеров значатся Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

Премьера сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 29 апреля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сергей Шакуров
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Мосгаз1 р.
Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Александр Голубев
Александр Голубев
Мосгаз
Марина Александрова
Марина Александрова
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Андрей Мерзликин
Андрей Смоляков
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Трейлер
Кадр из сериала «Мужчина в полный рост»
Мужчина в полный рост
Трейлер (англ.)
Волшебник Изумрудного города
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Даааааали!»
Даааааали!
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Шпион на всю голову»
Шпион на всю голову
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь