Александрова, Мерзликин и голос Смолякова: первые кадры продолжения «Мосгаза»

Стали доступны первый трейлер и кадры со съемок десятого сезона ретро-детектива «Мосгаз», получившего название «Дело № 10: Метроном».
В главных ролях заняты Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Ольга Лерман, Алексей Бардуков, Александр Голубев. Среди новичков — Сергей Шакуров, Игорь Золотовицкий, Федор Лавров и Виктория Агалакова.
Одна из главных интриг продолжения — появится ли майор Черкасов, которого в течение девяти предыдущих сезонов играл Андрей Смоляков. В трейлере можно услышать его фирменные спокойные интонации.
В новом сезоне сотрудникам МУРа предстоит раскрыть очередное сложное и запутанное дело. Прямо во время выступления на сцене артист «Москонцерта» Андрей Гринякин был охвачен огнем. Кто-то хочет замять это дело, и Соня Тимофеева (Александрова) втайне пытается докопаться до истины. При этом амбициозный майор Ковалев (Мерзликин) узнает, что «Москонцерт» ведет обширную подпольную деятельность.
«В новом сезоне будет показано прекрасное время — это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например», — рассказал Андрей Мерзликин.
Режиссером десятого сезона стал Евгений Звездаков, поставивший «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова». В числе продюсеров значатся Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.
Премьера сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 29 апреля.