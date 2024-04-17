57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

Рената Литвинова, фото: соцсети

Режиссер и актриса Рената Литвинова показала, как ее фигура выглядит в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

57-летняя Литвинова снялась на пляже. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее тело. Режиссер дополнила образ массивными солнцезащитными очками. Она отказалась от макияжа и поддержала тренд на естественную красоту.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.