Мэттью Макконахи рассказал, чем его восхищает Дженнифер Лопез

О жестком характере Дженнифер Лопез ходят легенды. Одни считают ее сильной женщиной, которая идет к цели вопреки всему, другие же видят ее бесчувственной и расчетливой. Чего стоит, говорят фэны, история о том, что звезда никогда не работает с людьми – Девами по знаку зодиака.

Однако те, кому удалось поработать с Лопез, говорят о ней как о настоящем профессионале и знатоке своего дела — Мэттью Макконахи оказался в числе таких коллег поп-дивы.

Вместе с Дженнифер актер снялся в фильме «Свадебный переполох». Вспоминая о работе над кинокартиной, Мэттью заявил в разговоре с People, что был очень впечатлен всем, что делает артистка.

Он рассказал, что она проявила себя как универсальный профессионал, который может и хореографию быстро поставить, и скоординировать работу всей команды. Именно благодаря ее усилиям, считает Макконахи, фильм стал таким популярным.

«Эта женщина — настоящий работяга, она знает, чего хочет, и делает то, что ей нужно, чтобы добиться этого. Я очень ценю это», — поделился актер.