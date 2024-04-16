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16 апреля 2024, новость

Мэттью Макконахи рассказал, чем его восхищает Дженнифер Лопез

Актеры снимались вместе в популярном ромкоме «Свадебный переполох»

О жестком характере Дженнифер Лопез ходят легенды. Одни считают ее сильной женщиной, которая идет к цели вопреки всему, другие же видят ее бесчувственной и расчетливой. Чего стоит, говорят фэны, история о том, что звезда никогда не работает с людьми – Девами по знаку зодиака.

Однако те, кому удалось поработать с Лопез, говорят о ней как о настоящем профессионале и знатоке своего дела — Мэттью Макконахи оказался в числе таких коллег поп-дивы.

Вместе с Дженнифер актер снялся в фильме «Свадебный переполох». Вспоминая о работе над кинокартиной, Мэттью заявил в разговоре с People, что был очень впечатлен всем, что делает артистка.

Он рассказал, что она проявила себя как универсальный профессионал, который может и хореографию быстро поставить, и скоординировать работу всей команды. Именно благодаря ее усилиям, считает Макконахи, фильм стал таким популярным.

«Эта женщина — настоящий работяга, она знает, чего хочет, и делает то, что ей нужно, чтобы добиться этого. Я очень ценю это», — поделился актер.

Ранее Дженнифер Лопез появилась на закрытом мероприятии бренда белья, для которого выпустила собственную линейку одежды.

7.4
Свадебный переполох
2001/США, Германия12+мелодрамакомедия
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