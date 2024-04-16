54-летняя Дженнифер Лопез снялась в облегающем розовом мини-платье

Актриса и певица Дженнифер Лопез посетила презентацию новой коллекции итальянского бренда нижнего белья и домашней одежды Intimissimi, которая прошла 14 апреля в Нью-Йорке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-23260724&id=456240536&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

54-летняя Лопез пришла на закрытое мероприятие в ярком наряде. Актриса выбрала розовое мини-платье в пайетках, которое дополнила бархатными туфлями на каблуках в тон. Певица также надела массивное колье и серьги.

Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и оранжевой помадой, а стилисты — локоны.

Недавно Дженнифер Лопез стала лицом новой коллекции Intimissimi. Певица предстала на снимках в комплектах нижнего белья телесного цвета. Актриса также надела золотые серьги-кольца. Знаменитость раскритиковали за фотошоп.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.