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16 апреля 2024, новость

54-летняя Дженнифер Лопез снялась в облегающем розовом мини-платье

Звезда появилась на презентации модного бренда

Актриса и певица Дженнифер Лопез посетила презентацию новой коллекции итальянского бренда нижнего белья и домашней одежды Intimissimi, которая прошла 14 апреля в Нью-Йорке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Лопез пришла на закрытое мероприятие в ярком наряде. Актриса выбрала розовое мини-платье в пайетках, которое дополнила бархатными туфлями на каблуках в тон. Певица также надела массивное колье и серьги.

Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и оранжевой помадой, а стилисты — локоны.

Недавно Дженнифер Лопез стала лицом новой коллекции Intimissimi. Певица предстала на снимках в комплектах нижнего белья телесного цвета. Актриса также надела золотые серьги-кольца. Знаменитость раскритиковали за фотошоп.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.

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