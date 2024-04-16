Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 апреля 2024, новость

В Калининграде ищут людей на роли в фильме «Василий Теркин»

Стартовали съемки фильма по мотивам поэмы Твардовского

В Калининграде начали искать людей на съемки в массовке фильма «Василий Теркин». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино».

«Это очень масштабный проект про Великую Отечественную войну с большим количеством известных актеров и захватывающим сюжетом! Людей нужно будет много, но требования серьезные», — написали представители сообщества.

По имеющимся данным, «Василий Теркин» станет масштабным военным проектом, который снимут при поддержке Фонда кино и Первого канала. Съемки в Калининграде пройдут с 17 по 28 апреля. При этом представители сообщества отметили, что съемочный блок именно в Калининграде будет коротким, «но насыщенным».

От актеров требуется естественный внешний вид без пирсинга, татуировок на видных местах и накрашенных ногтей. Ищут типажную для 1940-х годов внешность, у мужчин приветствуются усы и бороды, а также седина.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Волшебник Изумрудного города
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Даааааали!»
Даааааали!
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Шпион на всю голову»
Шпион на всю голову
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Девушка и море»
Девушка и море
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Воображаемые друзья
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь