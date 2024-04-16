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16 апреля 2024, новость

57-летняя Сальма Хайек восхитила фанатов фигурой в бикини

Актриса поделилась фотографиями из отпуска

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она предстала перед камерой в синем бикини, оформленном белым абстрактным принтом и золотистыми вставками на лямках. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Какая шикарная женщина!», «Идеальное тело», «Ты прекрасна», «Богиня с роскошной фигурой», «Эта женщина никогда не стареет!» — высказывались они.

В марте сообщалось, что Сальма Хайек пришла на показ люксового бренда Alexander McQueen в Париже в откровенном наряде. Тогда актриса вышла в свет в корсете серебристого цвета с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь.

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