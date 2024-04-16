57-летняя Сальма Хайек восхитила фанатов фигурой в бикини

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_29821"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29821", -122141110, 29821, 'sAJUoeNe-2CDMSV0JjxcUAnN0R4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она предстала перед камерой в синем бикини, оформленном белым абстрактным принтом и золотистыми вставками на лямках. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Какая шикарная женщина!», «Идеальное тело», «Ты прекрасна», «Богиня с роскошной фигурой», «Эта женщина никогда не стареет!» — высказывались они.