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4 марта 2024, новость

57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете

Актриса посетила показ в рамках Недели моды в Париже

Актриса Сальма Хайек снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в своей соцсети.

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57-летняя Сальма Хайек посетила показ Alexander McQueen, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса пришла поддержать нового креативного директора бренда Шона МакГирра.

Звезда вышла в свет в серебристом корсете с глубоким декольте, который дополнила черным жакетом и классическими брюками. Сальма Хайек добавила к наряду золотой браслет, цепочку с кулоном и несколько колец. Она распустила волосы и сделала макияж с темно-коричневыми тенями и розовыми губами.

Поклонники оценили образ актрисы. «Шикарная», «Самая красивая женщина в мире», «Супер», «Красивая женщина», «Королева», «Прекрасна», «Самый лучший наряд», «Шикарный образ», — писали в комментариях.

Ранее Сальма Хайек обратилась к номинантам на премию «Оскар».

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