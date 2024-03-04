57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете

Актриса Сальма Хайек снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в своей соцсети.
57-летняя Сальма Хайек посетила показ Alexander McQueen, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса пришла поддержать нового креативного директора бренда Шона МакГирра.
Звезда вышла в свет в серебристом корсете с глубоким декольте, который дополнила черным жакетом и классическими брюками. Сальма Хайек добавила к наряду золотой браслет, цепочку с кулоном и несколько колец. Она распустила волосы и сделала макияж с темно-коричневыми тенями и розовыми губами.
Поклонники оценили образ актрисы. «Шикарная», «Самая красивая женщина в мире», «Супер», «Красивая женщина», «Королева», «Прекрасна», «Самый лучший наряд», «Шикарный образ», — писали в комментариях.
Ранее Сальма Хайек обратилась к номинантам на премию «Оскар».