57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете

Звезда вышла в свет в серебристом корсете с глубоким декольте, который дополнила черным жакетом и классическими брюками. Сальма Хайек добавила к наряду золотой браслет, цепочку с кулоном и несколько колец. Она распустила волосы и сделала макияж с темно-коричневыми тенями и розовыми губами.