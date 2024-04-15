Фильм на вечер: абсурдистская комедия с Крус и Бандерасом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456341802&hash=767d6f501dc5633f&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На старости лет миллиардер решает снять фильм, чтобы оставить после себя след в истории. В проект своей мечты — экранизацию романа-бестселлера — он берет эксцентричную, но прославленную постановщицу Лолу Куэвас и двух известных артистов, голливудскую звезду Феликса Риверо и серьезного театрального актера Ивана Торреса.

Очень быстро становится ясно, что талант обоих не уступает их эго, а неприязнь вполне взаимна. И для обоих необычный творческий метод Куэвас оказывается тяжелым испытанием на прочность.

Аргентинские режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра сняли изобретательную фарсовую комедию, подсмеивающуюся над киноиндустрией и препарирующую «высокое искусство не для всех» в забавных гэгах и анекдотах.