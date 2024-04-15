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15 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: абсурдистская комедия с Крус и Бандерасом

Посмеиваемся над высоколобым кино вместе с героями Пенелопы Крус и Антонио Бандераса в искрометной комедии «Главная роль»
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На старости лет миллиардер решает снять фильм, чтобы оставить после себя след в истории. В проект своей мечты — экранизацию романа-бестселлера — он берет эксцентричную, но прославленную постановщицу Лолу Куэвас и двух известных артистов, голливудскую звезду Феликса Риверо и серьезного театрального актера Ивана Торреса.

Очень быстро становится ясно, что талант обоих не уступает их эго, а неприязнь вполне взаимна. И для обоих необычный творческий метод Куэвас оказывается тяжелым испытанием на прочность.

Аргентинские режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра сняли изобретательную фарсовую комедию, подсмеивающуюся над киноиндустрией и препарирующую «высокое искусство не для всех» в забавных гэгах и анекдотах.

Впрочем, смотреть «Главную роль» стоит хотя бы ради потрясающе выразительных актерских работ Пенелопы Крус, Антонио Бандераса и Оскара Мартинеса — их уморительное трио на протяжении всего фильма заигрывает со зрителем, притворяется, провоцирует и пускает в ход все богатство мимики.

6.0
Главная роль
2021/Аргентина, Испания16+драмакомедия
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