Фильм на вечер: абсурдистская комедия с Крус и Бандерасом

На старости лет миллиардер решает снять фильм, чтобы оставить после себя след в истории. В проект своей мечты — экранизацию романа-бестселлера — он берет эксцентричную, но прославленную постановщицу Лолу Куэвас и двух известных артистов, голливудскую звезду Феликса Риверо и серьезного театрального актера Ивана Торреса.
Очень быстро становится ясно, что талант обоих не уступает их эго, а неприязнь вполне взаимна. И для обоих необычный творческий метод Куэвас оказывается тяжелым испытанием на прочность.
Аргентинские режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра сняли изобретательную фарсовую комедию, подсмеивающуюся над киноиндустрией и препарирующую «высокое искусство не для всех» в забавных гэгах и анекдотах.
Впрочем, смотреть «Главную роль» стоит хотя бы ради потрясающе выразительных актерских работ Пенелопы Крус, Антонио Бандераса и Оскара Мартинеса — их уморительное трио на протяжении всего фильма заигрывает со зрителем, притворяется, провоцирует и пускает в ход все богатство мимики.