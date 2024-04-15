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15 апреля 2024, новость

Невеста Роберта Паттинсона рассекретила пол их ребенка

Возлюбленная актера обратилась к поклонникам со сцены музыкального фестиваля «Коачелла»
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус | Источник: Legion-Media.ru

Сьюки Уотерхаус, возлюбленная Роберта Паттинсона, публично сообщила о пополнении в их семье. Актриса обратилась к поклонникам со сцены музыкального фестиваля «Коачелла». Кроме того, она раскрыла пол ребенка.

«Даже не знаю, может, некоторые из вас знают, что в моей жизни недавно произошли большие перемены. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди», — призналась Уотерхаус.

Также она рассказала о своем послеродовом периоде. По словам звезды, он был «наполнен такой волнующей радостью, смехом, слезами и гормонами». 

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. В конце прошлого года стало известно, что пара ждет малыша. В марте папарацци заметили влюбленных на прогулке с коляской. Позже Уотерхаус опубликовала в личном блоге первое фото с дочкой.

Недавно Роберт Паттинсон впервые после появления ребенка вышел в свет — актер пришел на премьеру фильма «Микки 17» и выглядел очень счастливым.

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