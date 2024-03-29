Микки 17 — участник миссии по колонизации покрытого льдами Нильфхейма. Ему не страшна смерть, поскольку он способен возрождаться в виде клона, который сохраняет память предыдущей версии. Однажды Микки 17 пропадает, остальные участники миссии считают его погибшим, и место героя занимает его очередной клон. Но неожиданно Микки 17 возвращается на базу.

«Микки 17» — фантастическая драма Пон Джун-хо с Робертом Паттинсоном в главной роли, снятая по роману Эдварда Эштона Mickey7.