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15 апреля 2024, новость

Зендая вышла на публику в коротком платье-полотенце

Актриса посетила итальянское ток-шоу в рамках промотура фильма «Претенденты»

Голливудская актриса Зендая стала гостьей итальянского ток-шоу Che Tempo Che Fa. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Зендая продолжает рекламировать фильм «Претенденты», в котором сыграла главную роль. В рамках промотура актриса прилетела в Милан, чтобы посетить ток-шоу.

На программе знаменитость появилась в белом мини-платье, которое напоминало полотенце. Она дополнила его туфлями на каблуках в тон, несколькими кольцами, маленькими серьгами и цепочкой с кулоном. Визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты — легкую укладку.

На прошлой неделе Зендаю и Тома Холланда засняли на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.

Недавно Зендая кардинально сменила имидж и показала результат. Актриса перекрасилась в карамельный блонд.

Во время загрузки произошла ошибка.
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