46-летняя Любовь Толкалина примерила купальники на камеру

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующие публикации появились в сторис ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_29776"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29776", -122141110, 29776, 'SLpA8twqtnukCJxmsPI1C1H6VVQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

46-летняя звезда запечатлела себя у зеркала в примерочной, отметив, что вновь собирается в поездку. При этом она предстала перед камерой в трех слитных купальниках.

Звезда примерила голубую модель с глубоким декольте, станцевала в купальнике черного цвета, а также позировала в белом, украшенном стразами.

«Есть еще и такое, но это только чтобы замуж на глубине», — высказалась о последнем наряде артистка.