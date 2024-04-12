46-летняя Любовь Толкалина примерила купальники на камеру

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующие публикации появились в сторис ее соцсети.
46-летняя звезда запечатлела себя у зеркала в примерочной, отметив, что вновь собирается в поездку. При этом она предстала перед камерой в трех слитных купальниках.
Звезда примерила голубую модель с глубоким декольте, станцевала в купальнике черного цвета, а также позировала в белом, украшенном стразами.
«Есть еще и такое, но это только чтобы замуж на глубине», — высказалась о последнем наряде артистка.
В марте Любовь Толкалина снялась обнаженной, сидя на полу перед зеркалом со скрещенными ногами.