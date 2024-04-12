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12 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Актриса посетила премьеру мюзикла вместе с 15-летней Вивьен

Анджелина Джоли появилась на премьере мюзикла «Изгои», которая прошла на Бродвее. 48-летняя актриса работала над проектом вместе с 15-летней дочерью Вивьен Джоли-Питт, которая также пришла на презентацию.

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фотографий
6
фотографий

Известно, что Джоли была продюсером мюзикла, а дочь — ее личным ассистентом.

Для светского выхода звезда фильма «Мистер и миссис Смит» выбрала золотистое платье в пол, поверх которого накинула коричневую накидку. Вивьен надела темно-синий брючный комбинезон.

Мюзикл «Изгои» основан на одноименном романе Сьюзан Хинтон, экранизированном в 1983 году Френсисом Фордом Копполой с Патриком Суэйзи и Томом Крузом в главных ролях.

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