Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Анджелина Джоли появилась на премьере мюзикла «Изгои», которая прошла на Бродвее. 48-летняя актриса работала над проектом вместе с 15-летней дочерью Вивьен Джоли-Питт, которая также пришла на презентацию.

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Известно, что Джоли была продюсером мюзикла, а дочь — ее личным ассистентом.

Для светского выхода звезда фильма «Мистер и миссис Смит» выбрала золотистое платье в пол, поверх которого накинула коричневую накидку. Вивьен надела темно-синий брючный комбинезон.