Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине

Екатерина Климова

Российская актриса Екатерина Климова ответила на вопрос, каким должен быть ее идеальный мужчина.

В соцсети актриса решила устроить рубрику вопрос/ответ, в которой дала подписчикам возможность задать ей интересующие их вопросы. Они решили узнать о ее личной жизни.

«Понятия не имею вообще. Вот, видимо, я не в курсе. Но могу сказать, какое мое любимое место в Москве», — перевела тему Климова и ушла от ответа.

Екатерина Климова — многодетная мать, у нее четверо детей. Старшая дочь Екатерина Климовой, Елизавета, родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Сейчас девушка учится в МГУ на журналиста.

В 2004 году Екатерина Климова вышла замуж за актера Игоря Петренко. У них двое совместных детей — Матвей и Корней. В 2015 году актриса связала себя узами брака с Гелой Месхи. У супругов есть дочь Изабелла. В 2019 году артисты развелись.

Екатерина Климова признавалась в интервью Надежде Стрелец, что со всеми бывшими мужьями сохранила дружеские отношения, однако она общается с экс-супругами только по вопросам воспитания детей.