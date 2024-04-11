Фильм на вечер: интригующий драматический триллер из Франции

Жаркое лето 2019 года Мадлен проводит на побережье Корсики, в загородном доме своего парня Антуана. Молодые люди вместе готовятся к экзаменам в престижную Высшую школу администрации, в перерывах нежатся под солнцем на пляже, а по вечерам беседуют о политике за бокалом вина.
Однажды, возвращаясь с моря по пустынной дороге, герои сталкиваются в конфликте с местным жителем. Случается трагедия. Пара решает держать произошедшее в тайне… Спустя время Мадлен и Антуан оказываются по разные стороны баррикад в большой политике. Но что будет, если рано или поздно один из них решит использовать общую тайну во вред другому?
«Идеальная ложь» — крепкая психологическая драма о зависти и амбициях, с тонко расставленными акцентами и деталями, не отпускающая зрительское внимание благодаря интриге и нарастающему напряжению.
На первый план здесь выходят великолепные актерские работы французских звезд Ребекки Мардер и Бенжамена Лаверна, мастерски разыгрывающих эмоциональные качели своих персонажей.