Фильм на вечер: интригующий драматический триллер из Франции

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356705&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жаркое лето 2019 года Мадлен проводит на побережье Корсики, в загородном доме своего парня Антуана. Молодые люди вместе готовятся к экзаменам в престижную Высшую школу администрации, в перерывах нежатся под солнцем на пляже, а по вечерам беседуют о политике за бокалом вина.

Однажды, возвращаясь с моря по пустынной дороге, герои сталкиваются в конфликте с местным жителем. Случается трагедия. Пара решает держать произошедшее в тайне… Спустя время Мадлен и Антуан оказываются по разные стороны баррикад в большой политике. Но что будет, если рано или поздно один из них решит использовать общую тайну во вред другому?

«Идеальная ложь» — крепкая психологическая драма о зависти и амбициях, с тонко расставленными акцентами и деталями, не отпускающая зрительское внимание благодаря интриге и нарастающему напряжению.

На первый план здесь выходят великолепные актерские работы французских звезд Ребекки Мардер и Бенжамена Лаверна, мастерски разыгрывающих эмоциональные качели своих персонажей.