Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 апреля 2024, новость

На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце

СМИ: Актер задолжал порядка 60 тыс. рублей за услуги ЖКХ
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Мосэнергосбыт подал иск к актеру Павлу Прилучному из-за неоплаченных коммунальных услуг в квартире, откуда его по суду выписала бывшая супруга Агата Муцениеце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сумма задолженности за четырехкомнатную квартиру составляет 57 тыс. рублей. Сама недвижимость принадлежит Муцениеце.

В ноябре 2023 года сообщалось, что суд обязал актера Павла Прилучного выплатить бывшей супруге Агате Муцениеце 26,5 тыс. рублей. Это сумма судебных издержек Муцениеце во время снятия с регистрационного учета Прилучного. Звезду «Мажора» выписали из квартиры на Речном вокзале в Москве еще в апреле того же года.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия.

В настоящее время Прилучный живет с новой избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок сериала «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

Ранее актер рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Агата Муцениеце
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Анджелина Джоли
Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Прилучный с женой появились в трейлере новой комедии про отношения
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма
Елизавета Моряк и Павел Прилучный на съемках сериала «Жизнь по вызову» (3 сезон)
Павел Прилучный вернулся к съемкам сериала об эскорте
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Александр Домогаров
Александр Домогаров раскрыл размер пенсии
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Леон Кемстач
Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Кадр из сериала «Слово пацана»
Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мужское слово»
Прилучный играет главную роль в фильме «Мужское слово»: первые кадры
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
«Три богатыря и Пуп Земли» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Александр Петров в «Шоу Воли»
Стало известно, насколько гонорар Петрова больше, чем у коллег
Ольга Любимова
Сборы кинотеатров в России за 20 лет выросли в пять раз
Ален Делон
Суд ограничил Алена Делона в правах
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли»
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь