Актер сериала рассказал о съемках интимных сцен с Кардашьян

Кадр из сериала «Американская история ужасов» (12 сезон)

В прошлом году стало известно, что Ким Кардашьян примет участие в 12-м сезоне «Американской истории ужасов». Об этом звезда реалити-шоу рассказала в соцсетях. На днях актер Доминик Берджесс дал интервью журналу Variety и поделился впечатлениями от работы с теледивой.

Он сыграл роль режиссера Хэмиша Мосса и рассказал об интимных сценах с Ким Кардашьян. «Я нервничал и всерьез беспокоился о том, как выглядит мое тело. Ведь моя первая сексуальная сцена была с настоящей бьюти-иконой», — признался Берджес.

Чтобы избежать неловких моментов и напряжения во время съемок, Доминику пришлось пригласить координатора интимных сцен. Вместе с режиссером они следили за тем, чтобы передать зрителям реалистичность близких отношений между персонажами.

«Координатор был замечательный. Постоянно спрашивал, удобно ли нам, комфортно ли. А Ким была просто великолепна. Это был действительно приятный опыт. Она очень много работала. На ее месте любой мог бы просто пойти в свой трейлер и выйти, когда это было необходимо. Но она была всё время на съемочной площадке. Задавала вопросы, делилась идеями и была очень открытой и заинтересованной», — сказал Доминик.