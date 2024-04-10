Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 апреля 2024, новость

Актер сериала рассказал о съемках интимных сцен с Кардашьян

Актриса приняла участие в 12 сезоне сериала
Кадр из сериала «Американская история ужасов» (12 сезон)
Кадр из сериала «Американская история ужасов» (12 сезон)

В прошлом году стало известно, что Ким Кардашьян примет участие в 12-м сезоне «Американской истории ужасов». Об этом звезда реалити-шоу рассказала в соцсетях. На днях актер Доминик Берджесс дал интервью журналу Variety и поделился впечатлениями от работы с теледивой.

Он сыграл роль режиссера Хэмиша Мосса и рассказал об интимных сценах с Ким Кардашьян. «Я нервничал и всерьез беспокоился о том, как выглядит мое тело. Ведь моя первая сексуальная сцена была с настоящей бьюти-иконой», — признался Берджес.

Чтобы избежать неловких моментов и напряжения во время съемок, Доминику пришлось пригласить координатора интимных сцен. Вместе с режиссером они следили за тем, чтобы передать зрителям реалистичность близких отношений между персонажами.

«Координатор был замечательный. Постоянно спрашивал, удобно ли нам, комфортно ли. А Ким была просто великолепна. Это был действительно приятный опыт. Она очень много работала. На ее месте любой мог бы просто пойти в свой трейлер и выйти, когда это было необходимо. Но она была всё время на съемочной площадке. Задавала вопросы, делилась идеями и была очень открытой и заинтересованной», — сказал Доминик.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян снимется в сериале о «королеве Голливуда»

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ким Кардашьян Уэст
Ким Кардашьян
Kim Kardashian
Доминик Бёрджесс
Dominic Burgess
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян снимется в триллере
Американская история ужасов
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян снимется в сериале о «королеве Голливуда»
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет адвоката, занимавшуюся ее разводом, в сериале
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме
Ким Кардашьян в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Кардашьян с младенцем появилась в тизере известного сериала
Пэтти ЛюПон в сериале «Американская история ужасов»
Актриса популярного сериала призвала Кардашьян отказаться от роли в нем
Ким Кардашьян
Фанаты популярного сериала собираются бойкотировать его из-за Ким Кардашьян
Пэрис Джексон
23-летняя дочь Майкла Джексона снимется в популярном сериале
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь