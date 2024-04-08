Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей

Павел Деревянко

Актера Павла Деревянко мошенники обманули на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

28 марта Деревянко написал знакомый, который после недолгой переписки попросил у артиста 300 тысяч рублей в долг. Актер перевел «знакомому» деньги со своей карты, после чего тот написал снова, попросив в долг уже 250 тысяч рублей.

Актер понял, что был втянут в мошенническую схему, позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Источник утверждает, что перевод успели заблокировать. По факту инцидента Деревянко написал заявление в полицию.