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5 апреля 2024, новость

Риз Уизерспун может вернуться к образу «блондинки в законе»

Культовую кинофраншизу планируют превратить в многосерийный проект
Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»
Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Amazon пригласил американскую актрису Риз Уизерспун для съемок в сериале «Блондинка в законе». Как пишет The Hollywood Reporter, сценаристы держат в секрете идею сериала.

На текущий момент даже неясно, планирует ли Уизерспун повторить свою роль Эль Вудс в сериале. Отмечается, что Amazon надеется превратить фильмы «Блондинка в законе» в многосерийную франшизу.

Ранее Уизерспун рассказала The Hollywood Reporter, что она хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет.

«Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — сказала она в 2019 году на фоне предыдущих попыток возродить «Блондинку в законе».

Сейчас самой актрисе 48 лет. В ее арсенале есть «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту». Актриса известна также по фильмам: «Жестокие игры», «Плезантвиль», «Дикая», «Между небом и землей» и «Воды слонам!». Она также снималась в сериалах: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары», «Друзья» и других.

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