Риз Уизерспун может вернуться к образу «блондинки в законе»

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Amazon пригласил американскую актрису Риз Уизерспун для съемок в сериале «Блондинка в законе». Как пишет The Hollywood Reporter, сценаристы держат в секрете идею сериала.

На текущий момент даже неясно, планирует ли Уизерспун повторить свою роль Эль Вудс в сериале. Отмечается, что Amazon надеется превратить фильмы «Блондинка в законе» в многосерийную франшизу.

Ранее Уизерспун рассказала The Hollywood Reporter, что она хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет.