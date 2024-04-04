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4 апреля 2024, новость

Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей

Режиссер Александр Молочников взял деньги в долг перед тем, как переехать в США
Александр Молочников
Александр Молочников

На режиссера Александра Молочникова подали в суд за долги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, бывший супруг Екатерины Варнавы взял в банке «Ренессанс Кредит» 471 869 рублей в долг перед тем, как переехать в США. Предполагается, что режиссеру нужны были эти деньги на первые несколько месяцев жизни в новой стране. Спустя год компания подала на Александра Молочникова в суд.

О расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно в сентябре 2022 года. Режиссер дал интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором признался, что женился на актрисе в марте того года. По словам Молочникова, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию. После этого он начал встречаться с продюсером Одессой Рэй, которая старше его на 10 лет.

Прошлой осенью Александр Молочников поздравил свою возлюбленную с премьерой фильма, назвав ее «своим бесстрашным супергероем». Режиссер отметил, что очень гордится девушкой. Рэй, в свою очередь, опубликовала на своей страничке в социальных сетях фотографии с Молочниковым с официальных церемоний.

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