Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей

Александр Молочников

На режиссера Александра Молочникова подали в суд за долги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, бывший супруг Екатерины Варнавы взял в банке «Ренессанс Кредит» 471 869 рублей в долг перед тем, как переехать в США. Предполагается, что режиссеру нужны были эти деньги на первые несколько месяцев жизни в новой стране. Спустя год компания подала на Александра Молочникова в суд.

О расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно в сентябре 2022 года. Режиссер дал интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором признался, что женился на актрисе в марте того года. По словам Молочникова, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию. После этого он начал встречаться с продюсером Одессой Рэй, которая старше его на 10 лет.