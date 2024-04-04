Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 апреля 2024, новость

Блогер вспомнил, как ходил на свидания с Муцениеце ради роли

Денис Кукояка рассказал, что актриса учила его актерскому мастерству
Гражданский брак
Гражданский брак

Блогер и музыкант Денис Кукояка на онлайн-шоу «Я себя знаю» рассказал, как Агата Муцениеце готовила его к роли в фильме «Гражданский брак».

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Лена (супруга Дениса. — ред.) знает про это. Мы типа заземлялись. В глаза друг другу долго смотрели. А потом мы с ней на площадке целовались», — рассказал Кукояка.

По словам Кукояки, ему было непривычно поведение Муцениеце, так как после поцелуев в кадре артистка могла без лишних эмоций развернуться и уйти с площадки. Блогер пошутил, что она могла хотя бы попрощаться после поцелуев понарошку.

Ранее Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе. Актриса показала чувственные фото с известным телеведущим.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Агата Муцениеце
Гражданский брак
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Денис Кукояка
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала фото в бикини у бассейна
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце в купальнике повторила образ Памелы Андерсон
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце рассказала об атаке хейтеров после развода с Прилучным
Филипп Киркоров
Киркоров, Гайдулян, Муцениеце и другие звезды на премьере фильма
Агата Муцениеце
Муцениеце рассказала, почему выбрала актерскую профессию
Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Муцениеце возмутила поклонников образом для вечеринки
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)
Агата Муцениеце удивила откровенным фото
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)
Агата Муцениеце рассказала, что «переборола страх позора»
Агата Муцениеце
Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини
Агата Муцениеце с детьми
Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам
Настасья Самбурская в сериале «Блеск»
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Агата Муцениеце
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Агата Муцениеце
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Агата Муцениеце
Муцениеце в новом образе стала похожа на жену Прилучного Брутян
Леонид Якубович в фильме «Честный развод. Бенефис»
Якубович играет отца Муцениеце в продолжении «Честного развода»: первые фото
Александр Робак и Агата Муцениеце
Муцениеце и Робак вернутся к своим ролям в «Честном разводе 3»
Кадр из сериала «Плакса»
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Агата Муцениеце
Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага»
Водонаева оценила выступление Муцениеце в эротическом шоу
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)
Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу
Ирина Пегова
Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым
Агата Муцениеце
По следам Варнавы: Муцениеце выступит в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага»
Агата Муцениеце
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Никита Ефремов, Полина Айнутдинова и Ирина Старшенбаум
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Агата Муцениеце на съемках шоу «Голос. Дети»
Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу»
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Агата Муцениеце с детьми
Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце стала членом жюри «Ледникового периода»
Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Агата Муцениеце
Муцениеце, Бабенко и другие актеры посетили показ нового фильма с Хаматовой
Антон Хабаров и Агата Муцениеце на съемках сериала «Я знаю твои секреты»
Хабаров заменит главного героя в сериале с Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Табаков
Табаков с мамой, Гренц, Муцениеце и другие на премьере фильма
Агата Муцениеце
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Равшана Куркова
Муцениеце, Куркова и юные звезды на кинофестивале: фоторепортаж
Агата Муцениеце с детьми
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Анна Хилькевич с дочерью
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Агата Муцениеце
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
Агата Муцениеце
Муцениеце раскрыла свой гонорар за съемочный день
Даня Милохин и Евгения Медведева
Поцелуй с Милохиным, стриптиз с Муцениеце: финал шоу на льду
Александр Энберт и Агата Муцениеце в шоу «Ледниковый период»
Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»
Ляйсан Утяшева
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
7 дней, 7 ночей
Трейлер
Кадр из сериала «Дело Германа»
Я знаю, кто тебя убил
Трейлер
Кадр из фильма «Асфальтовые джунгли»
Асфальтовые джунгли
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Судная ночь в Аркадии»
Судная ночь в Аркадии
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь