Блогер вспомнил, как ходил на свидания с Муцениеце ради роли

Гражданский брак

Блогер и музыкант Денис Кукояка на онлайн-шоу «Я себя знаю» рассказал, как Агата Муцениеце готовила его к роли в фильме «Гражданский брак».

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Лена (супруга Дениса. — ред.) знает про это. Мы типа заземлялись. В глаза друг другу долго смотрели. А потом мы с ней на площадке целовались», — рассказал Кукояка.

По словам Кукояки, ему было непривычно поведение Муцениеце, так как после поцелуев в кадре артистка могла без лишних эмоций развернуться и уйти с площадки. Блогер пошутил, что она могла хотя бы попрощаться после поцелуев понарошку.