Трейлер дня: Яценко мстит Тройнику за Юлию Снигирь в триллере

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356631&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Опубликован трейлер восьмисерийного психологического триллера «Я знаю, кто тебя убил». В нем Александр Яценко играет скромного сисадмина, одержимого местью за сестру в исполнении Юлии Снигирь.

Картина начинается с исчезновения во время циркового представления трехлетней девочки. Похититель не требует выкупа, он хочет, чтобы родители ребенка испытали такие же муки, как и он.

Александр Яценко играет замкнутого системного администратора Германа. Когда-то он потерял любимую сестру Еву, которая заменила ему семью. Теперь Герман хочет во что бы то ни стало отомстить за ее гибель, и эта страсть его сжирает.

«Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа — этого сложного и противоречивого героя», — поделился автор сценария и продюсер Денис Уточкин.

Юлия Снигирь рассказала, что образ ее героини Евы сложился благодаря пышным кудрям «мелкий бес». «Какой маникюр, наряд, макияж — все работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды», — отметила актриса.

Сериал основан на романе-бестселлере Любови Бариновой «Ева». В картине, как и в книге, события разворачиваются в трех временных пластах: в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году.