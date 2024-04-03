Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной

На днях папарацци подловили Эндрю Гарфилда в компании девушки в Малибу. Возлюбленной актера оказалась экстрасенс Кейт Томас.

Эндрю и Кейт наслаждались обществом друг друга, обнимались и держались за руки. Гарфилд облачился в серый свитер и синие брюки, а его избранница была в платье с цветочным принтом.

Отметим, что Кейт Томас не имеет никакого отношения к кино. Она считает себя ясновидящей и берет за свои услуги около $1800 за сеанс.