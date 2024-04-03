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3 апреля 2024, новость

Путин встретился с Кустурицей

Президент России провел встречу с сербским режиссером в Кремле
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дорогой Эмир, добрый день! Рад вас видеть!» — поприветствовал Путин известного кинематографиста. Глава государства пожал гостю руку и пригласил за стол для беседы. В ходе разговора режиссер рассказал о планах завершить свою карьеру.

В ответ на это президент России отметил заслуги Кустурицы.

«Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом вам рано говорить. Рано говорить… Вы так много сделали. Мне кажется, что сделаете не меньше еще», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что оценки событий на Украине у режиссера совпадают с его собственными. Он назвал ситуации в Сербии и на Украине «очень похожими явлениями».

Ранее Эмир Кустурица ответил на вопрос о получении паспорта гражданина Российской Федерации.

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