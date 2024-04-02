У сериала «Тетя Марта» будет полнометражное продолжение

В ходе пресс-конференции, которая состоялась перед показом, создатели «Тети Марты» рассказали, что второй сезон сериала будет последним, но в данный момент идет работа над сценарием полнометражного фильма. «История персонажей сейчас не будет закончена, но мы их увидим, надеюсь, следующим летом на больших экранах, — рассказал продюсер Павел Сарычев. — Я думаю, что не только тетя Марта найдет свою маму, но и еще один из персонажей тоже обретет семью».