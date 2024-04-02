Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 апреля 2024, новостьСъемки

У сериала «Тетя Марта» будет полнометражное продолжение

Второй сезон комедии станет последним, но история главных героев закончится позже
Александр Метелкин и Виталия Корниенко на съемках второго сезона сериала «Тетя Марта»
Александр Метелкин и Виталия Корниенко на съемках второго сезона сериала «Тетя Марта»

В Москве состоялась презентация второго сезона комедийного сериала «Тетя Марта». Исполнители главных ролей Виталия Корниенко, Александр Метелкин, Юрий Кузнецов и Екатерина Кабак ответили на вопросы журналистов и представили новые серии первым зрителям, в числе которых оказались семьи с приемными детьми.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась перед показом, создатели «Тети Марты» рассказали, что второй сезон сериала будет последним, но в данный момент идет работа над сценарием полнометражного фильма. «История персонажей сейчас не будет закончена, но мы их увидим, надеюсь, следующим летом на больших экранах, — рассказал продюсер Павел Сарычев. — Я думаю, что не только тетя Марта найдет свою маму, но и еще один из персонажей тоже обретет семью».

Напомним, сериал «Тетя Марта» рассказывает о школьнице Марте (Корниенко), которая живет с больным дедушкой (Кузнецов) и пытается найти свою маму, в то время как в ее жизни появляется племянник-аферист Марат (Метелкин), пытающийся решить свои финансовые проблемы за счет младшей родственницы. В новых сериях сериала Марта встречает сестру-близнеца Юлю, и девочки меняются местами. В сериале также снимаются Кристина Асмус, Валери Зоидова, Сергей Епишев и другие. 

Премьера второго сезона сериала «Тетя Марта» состоится 8 апреля на телеканале СТС.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Махершала Али
Раскрыта дата возобновления съемок «Блэйда»
Тетя Марта399 р.
Тетя Марта
Екатерина Кабак
Екатерина Кабак
Люк Бессон
Люк Бессон начал съемки новой экранизации «Дракулы»
Александр Метелкин
Александр Метелкин
Сто лет тому вперед
Бондарчук назвал фильм, который может стать новым витком развития кино
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Катерина Шпица предстала в ретрообразе на съемках: первые кадры
Кадр из сериала «Тетя Марта» (2 сезон)
Асмус в свадебном платье появится в продолжении сериала: первые кадры
Лиам Нисон
Лиам Нисон объяснил свое волнение на фоне перезапуска «Голого пистолета»
Юрий Колокольников, Евгений Чумак (Страшила) и Екатерина Червова в фильме «Волшебник Изумрудного города»
Премьера фильма «Волшебник Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш рассказал, когда стартуют съемки «Чебурашки 3»
Кадр из сериала «Король и Шут»
Сериал «Король и Шут» получит продолжение
Джона Хилл и Киану Ривз
59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж
Марго Робби
По игре The Sims снимут фильм с продюсером Марго Робби
Никита Кологривый
Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска
Тимоти Шаламе
Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе
Холоп
Комедия «Холоп» получит третий фильм
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян снимется в триллере
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница»
Стало известно о работе над сиквелом «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан
Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)
В России снимут новый фильм про приключения Петрова и Васечкина
Кадр из фильма «Чебурашка»
«Чебурашку» решили продлить на третий фильм
Джейсон Шуман
О соперничестве Coca-Cola и Pepsi снимут фильм
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс
Райан Гослинг и Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»
Продолжение «Бегущего по лезвию» снимут в Праге
Уилл Шарп
Японец сыграет Моцарта в новом байопике
Никита Кологривый
Стало известно, когда начнутся съемки фильма о Жириновском с Кологривым
Дженнифер Гарнер
Бывшая жена Аффлека может сняться в его новом фильме
Постер к фильму «Фантастическая четверка» (фото: соцсети)
Раскрыт актерский состав новой «Фантастической четверки»
(фото: ID Production)
В России снимут мюзикл о Садко
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт раскритиковала фильмы про сильных женщин
Джафар Джексон в роли Майкла Джексона (фото: соцсети)
Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике
Последний Ронин
Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры
Киллиан Мерфи
16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино
Анна Пересильд
Анна Пересильд и Feduk исполнили песни главных героев в фильме «Летучий корабль»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мужское слово»
Прилучный играет главную роль в фильме «Мужское слово»: первые кадры
Наталья Подольская
Подольская похвасталась главной ролью в новогодней мелодраме
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Кадр из фильма «Маленькая смерть»
Для настоящих киноманов: 16 самых необычных фильмов фестиваля «Сандэнс 2024»
Джейми Фокс и Кэмерон Диаз в фильме «Снова в деле»
Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 10 лет: первый кадр
Владимир Жириновский
Стало известно о съемках байопика про Жириновского
Брэд Питт
Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино
Леонардо ДиКаприо на съемках
Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли
Кристина Асмус
Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме
Гадкий я 2
Раскрыт полный актерский состав «Гадкий я 4»
Крис Пратт
Бекмамбетов снимет звезду «Стражей Галактики» в новом фильме
Дженнифер Кулидж
Звезда «Американского пирога» появится в фильме по популярной игре
Натали Портман
Натали Портман снимется в новом боевике Гая Ричи
Милли Олкок
Звезду «Дома Дракона» рассмотрят на роль Супергерл
Леонардо ДиКаприо
Стало известно о новой роли Леонардо ДиКаприо
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон раскрыл подробности своего будущего фильма
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс снялась в новой версии «Эммануэль»
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Заснеженное Рождество
В предвкушении праздника: 10 идеальных фильмов для зимних вечеров
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер №2
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь