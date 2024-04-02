У сериала «Тетя Марта» будет полнометражное продолжение

В Москве состоялась презентация второго сезона комедийного сериала «Тетя Марта». Исполнители главных ролей Виталия Корниенко, Александр Метелкин, Юрий Кузнецов и Екатерина Кабак ответили на вопросы журналистов и представили новые серии первым зрителям, в числе которых оказались семьи с приемными детьми.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась перед показом, создатели «Тети Марты» рассказали, что второй сезон сериала будет последним, но в данный момент идет работа над сценарием полнометражного фильма. «История персонажей сейчас не будет закончена, но мы их увидим, надеюсь, следующим летом на больших экранах, — рассказал продюсер Павел Сарычев. — Я думаю, что не только тетя Марта найдет свою маму, но и еще один из персонажей тоже обретет семью».
Напомним, сериал «Тетя Марта» рассказывает о школьнице Марте (Корниенко), которая живет с больным дедушкой (Кузнецов) и пытается найти свою маму, в то время как в ее жизни появляется племянник-аферист Марат (Метелкин), пытающийся решить свои финансовые проблемы за счет младшей родственницы. В новых сериях сериала Марта встречает сестру-близнеца Юлю, и девочки меняются местами. В сериале также снимаются Кристина Асмус, Валери Зоидова, Сергей Епишев и другие.
Премьера второго сезона сериала «Тетя Марта» состоится 8 апреля на телеканале СТС.