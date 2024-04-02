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2 апреля 2024, новость

Звезда «Универа» рассекретила третью беременность

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ждет третьего ребенка
Кадр из телешоу «Утро. ТНТ»
Кадр из телешоу «Утро. ТНТ»

Актриса Анна Хилькевич призналась на шоу «Утро. ТНТ», что ждет ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Я всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел», — призналась звезда «Универа».

Она добавила, что уже рассказала о пополнении в семье своим дочерям — они обрадовались. По словам Хилькевич, затем ей захотелось поделиться радостной новостью со всей страной. Актриса назвала рождение ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда «Универа» признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.

О том, что Анна Хилькевич стала ведущей утреннего шоу на ТНТ, стало известно 27 марта. 

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