Башаров заявил о необходимости наказать звезду «Слова пацана» за дебош

Марат Башаров | Источник: PersonaStars

Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого необходимо наказать после того, как он подрался в баре и укусил официантку. Его слова приводит The Voice.

Артист отметил, что у исполнителя роли Кощея в «Слове пацана» присутствует звездная болезнь.

«Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант — это одно, мозги — это другое», — подчеркнул Башаров.

Телеведущий выразил мнение, что Кологривый должен понести ответственность за дебош, а также напомнил, что сам чуть не лишился карьеры из-за поведения в нетрезвом виде.

«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», — отметил Башаров.

В ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость.

27 марта звезда «Слова пацана» вышел из спецприемника, где отбывал наказание за дебош.