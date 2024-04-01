Народный артист Сергей Гармаш не выступит в Челябинске из-за болезни

Сергей Гармаш

Народный артист России Сергей Гармаш не выступит в Челябинске с музыкальным моноспектаклем «Волшебное кольцо», а также поэтической программой «Живой звук». Об этом сказано на сайте по продаже билетов.

Отмечается, что мероприятия, запланированные на 26 и 27 апреля в концертном зале им. С.С. Прокофьева, заменены на концерты «Анджело» и «Тим Талер, или Проданный смех» с артистом Сергеем Шакуровым.

В Челябинской филармонии заявили в беседе с изданием URA.RU, что выступления Гармаша отменили из-за болезни артиста.

В марте 2024 года стало известно, что Федор Добронравов отменил спектакли до 2025 года из-за тяжелой операции. Звезда «Сватов» обращался к медикам с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание.