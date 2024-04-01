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1 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: нежная драма о чувстве, пронесенном сквозь года

Сегодня в рубрике — мелодрама «Прошлые жизни». Не пропустите эту необычайно проникновенную и тонкую историю о родственных душах
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В 2000 году лучшим другом 12-летней На-Ен был ее одноклассник Хэ-Сон. Они соперничали из-за оценок, вместе возвращались домой из школы и шутили, что поженятся, когда вырастут. Но после того как На-Ен вместе с семьей переехала из Сеула в США, дети потеряли связь.

Через 12 лет На-Ен (Грета Ли), ставшая Норой, находит в соцсетях бывшего друга (Тео Ю). Воспоминания о прошлом перетекают в ежедневное онлайн-общение, они снова становятся самыми близкими людьми, пускай их и разделяют тысячи километров. Но однажды оба понимают, что в данный момент хотят разного: Норе нужно сконцентрироваться на карьере в Нью-Йорке, а его жизнь сосредоточена в Сеуле. Их встреча состоится лишь спустя еще 12 лет…

Дебютная лента канадско-корейской постановщицы Селин Сон, вдохновленная ее личной историей, незаслуженно затерялась среди своих громогласных коллег, номинировавшихся вместе с ней в этом году на главный «Оскар».

Между тем, «Прошлые жизни» — одна из самых тонких и искренних драм последнего времени. Камера то приближается, то отдаляется от своих героев, не залезая им в душу, а деликатно следуя на расстоянии, выхватывая улыбки, взгляды и те невыраженные чувства, о которых все понятно без лишних слов.

Это тихая, интимная (а к концу — душераздирающая) история о родственных душах, которым оказалось не суждено быть вместе. По крайней мере, в этой жизни.

Прошлые жизни
7.7
Прошлые жизни
2023/США16+драмамелодрама
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