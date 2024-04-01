Фильм на вечер: нежная драма о чувстве, пронесенном сквозь года

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356169&hash=eb0756cb2d95c420&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2000 году лучшим другом 12-летней На-Ен был ее одноклассник Хэ-Сон. Они соперничали из-за оценок, вместе возвращались домой из школы и шутили, что поженятся, когда вырастут. Но после того как На-Ен вместе с семьей переехала из Сеула в США, дети потеряли связь.

Через 12 лет На-Ен (Грета Ли), ставшая Норой, находит в соцсетях бывшего друга (Тео Ю). Воспоминания о прошлом перетекают в ежедневное онлайн-общение, они снова становятся самыми близкими людьми, пускай их и разделяют тысячи километров. Но однажды оба понимают, что в данный момент хотят разного: Норе нужно сконцентрироваться на карьере в Нью-Йорке, а его жизнь сосредоточена в Сеуле. Их встреча состоится лишь спустя еще 12 лет…

Дебютная лента канадско-корейской постановщицы Селин Сон, вдохновленная ее личной историей, незаслуженно затерялась среди своих громогласных коллег, номинировавшихся вместе с ней в этом году на главный «Оскар».

Между тем, «Прошлые жизни» — одна из самых тонких и искренних драм последнего времени. Камера то приближается, то отдаляется от своих героев, не залезая им в душу, а деликатно следуя на расстоянии, выхватывая улыбки, взгляды и те невыраженные чувства, о которых все понятно без лишних слов.