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1 апреля 2024, новость

Популярная актриса заявила о ненависти со стороны Адель

Актриса Ребел Уилсон выразила мнение, что вызывает ненависть у певицы
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон | Источник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса Ребел Уилсон заявила, что она вызывает ненависть у британской певицы Адель. Ее слова приводит Page Six.

По мнению 44-летней комедийной актрисы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди путали двух звезд, которые раньше страдали от лишнего веса. «Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их в этой книге большими, поэтому мне нужно быть осторожной с тем, что я говорю. Именно поэтому, я думаю, Адель меня ненавидит. Был момент, когда она была чуть больше — тогда нас многие путали. Хотя, честно говоря, никогда не спрашивала ее об этом», — написала Уилсон в своих мемуарах.

В книге она также рассказывает, что встречалась с исполнительницей на нескольких мероприятиях, однако обладательница премии «Грэмми» «всегда быстро отворачивалась», когда актриса пыталась подойти к ней. «Как будто моя полнота могла бы передаться ей, если бы я была рядом более тридцати секунд», — пошутила артистка.

Ранее  певица Адель объявила об уходе со сцены. Певица временно приостанавливает проведение концертов.

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