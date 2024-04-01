Популярная актриса заявила о ненависти со стороны Адель

По мнению 44-летней комедийной актрисы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди путали двух звезд, которые раньше страдали от лишнего веса. «Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их в этой книге большими, поэтому мне нужно быть осторожной с тем, что я говорю. Именно поэтому, я думаю, Адель меня ненавидит. Был момент, когда она была чуть больше — тогда нас многие путали. Хотя, честно говоря, никогда не спрашивала ее об этом», — написала Уилсон в своих мемуарах.