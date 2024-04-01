Звезда «Ворониных» напугала поклонников фото в гриме

Екатерина Волкова в микроблоге опубликовала новые фото, на которых она запечатлена с седыми волосами, состарившимся лицом и глубокими морщинами. Актриса рассказала, что грим ей наложили для съемок в сериале «СуперИвановы».

<div id="vk_post_-48064554_44960"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44960", -48064554, 44960, 'Df8K1UhJbM2SOSzgf4-va0sdU04'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Так я представляю себя, если не куплю очередную баночку крема или не схожу к косметологу», — пошутила звезда «Ворониных».

Она добавила, что сложный грим ей наносили в шесть рук в течение двух часов.