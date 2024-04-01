Звезда «Ворониных» напугала поклонников фото в гриме

Екатерина Волкова в микроблоге опубликовала новые фото, на которых она запечатлена с седыми волосами, состарившимся лицом и глубокими морщинами. Актриса рассказала, что грим ей наложили для съемок в сериале «СуперИвановы».
«Так я представляю себя, если не куплю очередную баночку крема или не схожу к косметологу», — пошутила звезда «Ворониных».
Она добавила, что сложный грим ей наносили в шесть рук в течение двух часов.
Напомним, многосерийный иронический детектив «СуперИвановы» рассказывает о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых, женщины в которой наделены сверхспособностями. Героиня Екатерины Волковой, Дарина, видит людей насквозь. Сериал выходит на канале ТВ-3 с 2023 года.