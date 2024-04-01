Владимиру Познеру — 90 лет. Малоизвестные факты о мэтре российского ТВ

Владимир Познер

Журналисту и телеведущему Владимиру Познеру 1 апреля исполнилось 90 лет. За более чем полвека в профессии он провел сотни интервью с самыми интересными героями, работал на главных телеканалах США и России, а также побывал в десятках стран, о которых написал книги и снял циклы программ.

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Биографическая справка

Владимир Познер родился в 1934 году в Париже. С семьей переехал в Нью-Йорк, а затем в Берлин. В 1952 году семья обосновалась в Москве. Здесь Познер поступил в Московский государственный университет на биологический факультет.

В 1961 году Познер начал работать в агентстве печати «Новости». В 1970 году журналист сменил место работы, став комментатором Главной редакции радиовещания на США и Англию Гостелерадио СССР.

С американским телеведущим Филом Донахью в 1985 году Познер проводит телемост Ленинград — Сиэтл, а затем Ленинград — Бостон. В 1990-е переезжает в США, где в паре с американским коллегой выпускает программу Pozner & Donahue. В 1997 году Познер вернулся в Россию. С 2000 по 2008 год он вел еженедельное политическое ток-шоу «Времена» на «Первом канале», а в 2008 году состоялась премьера его программы «Познер».

Родился 1 апреля

Почти во всем мире 1 апреля отмечают День смеха, или День дурака, который сопровождается розыгрышами и шутками. К дате дня своего рождения Познер относится с иронией.

«Вы знаете, первое апреля — это такой день, в разных странах по-разному называют. В Америке называют День дурака, вот я считаю, что я очень правильно родился в этот день! В русских сказках Иван-дурак самый умный!» — шутил журналист.

Любимая книга

Первой книгой в жизни Познера было собрание произведений Марка Твена, куда входили «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» и «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». А о своей любимой книге он рассказывал неоднократно, отмечая, что книга как таковая — это «часть, без которой не мыслит жизни». Любимое произведение журналиста — роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

«Когда я читал «Трех мушкетеров», я так влюбился в Д'Артанья­на, что любое его изображение меня немедленно привлекало, но вообще красивых детских книг с картинками — таких замечательных, как, к примеру, сказки Маршака с рисунками Лебедева, — у меня в детстве не было, я рос почти без этого».

Настоящее имя

Мать Владимира Познера, Жеральдин Люттен, была француженкой, а его отец, Владимир Александрович Познер, родился в Санкт-Петербурге, однако в 1920-х годах его семья эмигрировала во Францию, где он и познакомился с будущей супругой.

Своего первенца пара назвала Владимиром, в честь отца. Мальчика крестили в соборе Парижской Богоматери по католическому обряду. Полное имя Владимира Познера, данное при рождении, — Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе.

Биолог по образованию

В Москве в 1958 году Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Журналист не раз рассказывал, что планировал связать свою жизнь с наукой, но уже к третьему курсу отказался от этой идеи.

«Когда-то я хотел открыть тайны человеческого мозга и поэтому поступил на биолого-почвенный факультет Московского университета и собирался идти по пути Ивана Петровича Павлова. Но потом понял, к третьему курсу, что я не ученый, и, хотя и закончил университет, но не пошел по этой стезе — и слава богу, потому что я был бы несчастным человеком», — объяснял Познер.

Владимир Познер | Источник: Legion-Media.ru

Журналист по призванию

Первый год после окончания университета Познер зарабатывал на жизнь научными переводами с английского на русский язык, работая у Самуила Маршака. Становиться журналистом он не думал, но в 1961 году ему поступило предложение о работе в агентстве печати «Новости», на которое он ответил согласием.

«Как-то позвонил мне приятель и спросил, не хочу ли я поработать в только-только открытом агентстве печати «Новости»? Как он объяснил, АПН создано вместо Совинформбюро, является общественной организацией и планирует выпускать журналы и прочую печатную продукцию для зарубежного читателя. Поэтому требуются люди со знанием иностранных языков. Я что-то промямлил, он ответил, мол, ты ничего не теряешь, сходи, поговори. Я сходил — и моя профессиональная судьба была решена».

«Моя профессия, вернее то, чем я занимаюсь, — интервью, — в какой-то степени исследование человеческого мозга. И если у тебя есть если не дар, то хотя бы талант, то за счет опыта и за счет внутреннего настроя ты довольно быстро понимаешь, врет человек или нет», — размышлял журналист.

Любимая вещь в гардеробе

В 2023 году Владимир Познер рассказал о куртке, которая живет в его гардеробе уже более 30 лет. Купил он ее на свой первый большой гонорар.

«Много лет назад я написал книгу на английском языке «Прощание с иллюзиями», она вышла в США и стала бестселлером в списке The New York Times, держалась там 12 недель. Мне впервые заплатили тогда большую сумму — $100 тыс. Я никогда раньше таких денег не имел. Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал. Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина «Наполеон».

«Необыкновенно красивая для меня. Стоила аж $5 тыс. — в 1991 году это были очень серьезные деньги. Но учитывая, что я получил 100 тыс, я смог выделить эту сумму. Я вообще редко себя балую, могу жене что-то купить или детям, а для себя поеживаюсь. Но тут уж я подумал, что заслужил, черт возьми! И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка».

Журналист также любит яркие носки — красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые. Их он сочетает с классическими костюмами.

Любимое место отдыха

Иван Ургант и Владимир Познер

Тележурналист снял более десятка документальных фильмов. Это были страноведческие проекты. Практически во всех этих путешествиях его сопровождал Иван Ургант.

Объехав многие страны мира, Познер считает любимым местом отдыха город Биарриц на юго-западном побережье Франции.

«Во-первых, потому что именно там я помню свой первый отдых, когда мне было пять лет. Во-вторых, потому что это баскская часть страны, где живут необыкновенно приятные, приветливые люди. И там совершенно потрясающая еда. В-третьих, потому что это океан. Я люблю не море, реки или озера, а именно океан с настоящими огромными волнами, просто обожаю. В Биаррице я уже к восьми часам утра прихожу на рынок. Покупаю 12 устриц, очень тонкий багет и стакан белого вина — так я завтракаю».