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1 апреля 2024, новость

Владимиру Познеру — 90 лет. Малоизвестные факты о мэтре российского ТВ

Мэтру российского телевидения Владимиру Познеру исполнилось 90 лет
Владимир Познер
Владимир Познер

Журналисту и телеведущему Владимиру Познеру 1 апреля исполнилось 90 лет. За более чем полвека в профессии он провел сотни интервью с самыми интересными героями, работал на главных телеканалах США и России, а также побывал в десятках стран, о которых написал книги и снял циклы программ.

РБК Life собрал факты о мэтре российского телевидения, которые вы могли не знать.

Биографическая справка

Владимир Познер родился в 1934 году в Париже. С семьей переехал в Нью-Йорк, а затем в Берлин. В 1952 году семья обосновалась в Москве. Здесь Познер поступил в Московский государственный университет на биологический факультет.

В 1961 году Познер начал работать в агентстве печати «Новости». В 1970 году журналист сменил место работы, став комментатором Главной редакции радиовещания на США и Англию Гостелерадио СССР.

С американским телеведущим Филом Донахью в 1985 году Познер проводит телемост Ленинград — Сиэтл, а затем Ленинград — Бостон. В 1990-е переезжает в США, где в паре с американским коллегой выпускает программу Pozner & Donahue. В 1997 году Познер вернулся в Россию. С 2000 по 2008 год он вел еженедельное политическое ток-шоу «Времена» на «Первом канале», а в 2008 году состоялась премьера его программы «Познер».

Родился 1 апреля

Почти во всем мире 1 апреля отмечают День смеха, или День дурака, который сопровождается розыгрышами и шутками. К дате дня своего рождения Познер относится с иронией.

«Вы знаете, первое апреля — это такой день, в разных странах по-разному называют. В Америке называют День дурака, вот я считаю, что я очень правильно родился в этот день! В русских сказках Иван-дурак самый умный!» — шутил журналист.

Любимая книга

Первой книгой в жизни Познера было собрание произведений Марка Твена, куда входили «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» и «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». А о своей любимой книге он рассказывал неоднократно, отмечая, что книга как таковая — это «часть, без которой не мыслит жизни». Любимое произведение журналиста — роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

«Когда я читал «Трех мушкетеров», я так влюбился в Д'Артанья­на, что любое его изображение меня немедленно привлекало, но вообще красивых детских книг с картинками — таких замечательных, как, к примеру, сказки Маршака с рисунками Лебедева, — у меня в детстве не было, я рос почти без этого».

Настоящее имя

Мать Владимира Познера, Жеральдин Люттен, была француженкой, а его отец, Владимир Александрович Познер, родился в Санкт-Петербурге, однако в 1920-х годах его семья эмигрировала во Францию, где он и познакомился с будущей супругой.

Своего первенца пара назвала Владимиром, в честь отца. Мальчика крестили в соборе Парижской Богоматери по католическому обряду. Полное имя Владимира Познера, данное при рождении, — Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе.

Биолог по образованию

В Москве в 1958 году Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Журналист не раз рассказывал, что планировал связать свою жизнь с наукой, но уже к третьему курсу отказался от этой идеи.

«Когда-то я хотел открыть тайны человеческого мозга и поэтому поступил на биолого-почвенный факультет Московского университета и собирался идти по пути Ивана Петровича Павлова. Но потом понял, к третьему курсу, что я не ученый, и, хотя и закончил университет, но не пошел по этой стезе — и слава богу, потому что я был бы несчастным человеком», — объяснял Познер.

Владимир Познер
Владимир Познер | Источник: Legion-Media.ru

Журналист по призванию

Первый год после окончания университета Познер зарабатывал на жизнь научными переводами с английского на русский язык, работая у Самуила Маршака. Становиться журналистом он не думал, но в 1961 году ему поступило предложение о работе в агентстве печати «Новости», на которое он ответил согласием.

«Как-то позвонил мне приятель и спросил, не хочу ли я поработать в только-только открытом агентстве печати «Новости»? Как он объяснил, АПН создано вместо Совинформбюро, является общественной организацией и планирует выпускать журналы и прочую печатную продукцию для зарубежного читателя. Поэтому требуются люди со знанием иностранных языков. Я что-то промямлил, он ответил, мол, ты ничего не теряешь, сходи, поговори. Я сходил — и моя профессиональная судьба была решена».

«Моя профессия, вернее то, чем я занимаюсь, — интервью, — в какой-то степени исследование человеческого мозга. И если у тебя есть если не дар, то хотя бы талант, то за счет опыта и за счет внутреннего настроя ты довольно быстро понимаешь, врет человек или нет», — размышлял журналист.

Любимая вещь в гардеробе

В 2023 году Владимир Познер рассказал о куртке, которая живет в его гардеробе уже более 30 лет. Купил он ее на свой первый большой гонорар.

«Много лет назад я написал книгу на английском языке «Прощание с иллюзиями», она вышла в США и стала бестселлером в списке The New York Times, держалась там 12 недель. Мне впервые заплатили тогда большую сумму — $100 тыс. Я никогда раньше таких денег не имел. Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал. Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина «Наполеон».

«Необыкновенно красивая для меня. Стоила аж $5 тыс. — в 1991 году это были очень серьезные деньги. Но учитывая, что я получил 100 тыс, я смог выделить эту сумму. Я вообще редко себя балую, могу жене что-то купить или детям, а для себя поеживаюсь. Но тут уж я подумал, что заслужил, черт возьми! И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка».

Журналист также любит яркие носки — красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые. Их он сочетает с классическими костюмами.

Любимое место отдыха

Иван Ургант и Владимир Познер
Иван Ургант и Владимир Познер

Тележурналист снял более десятка документальных фильмов. Это были страноведческие проекты. Практически во всех этих путешествиях его сопровождал Иван Ургант.

В партнерстве телеведущих вышли циклы «Одноэтажная Америка» (2008), «Тур де Франс» (2010), «Их Италия» (2012), «Германская головоломка» (2013), «Англия в общем и в частности» (2014), «Еврейское счастье» (2016), «В поисках Дон Кихота» (2017), «Япония. Обратная сторона кимоно» (2021).

Объехав многие страны мира, Познер считает любимым местом отдыха город Биарриц на юго-западном побережье Франции.

«Во-первых, потому что именно там я помню свой первый отдых, когда мне было пять лет. Во-вторых, потому что это баскская часть страны, где живут необыкновенно приятные, приветливые люди. И там совершенно потрясающая еда. В-третьих, потому что это океан. Я люблю не море, реки или озера, а именно океан с настоящими огромными волнами, просто обожаю. В Биаррице я уже к восьми часам утра прихожу на рынок. Покупаю 12 устриц, очень тонкий багет и стакан белого вина — так я завтракаю».

В России самыми красивыми местами телеведущий называл Горный Алтай и озеро Байкал.

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