Кристина Асмус поздравила отца с днем рождения

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус в своей соцсети поздравила отца Игоря с 65-летним юбилеем.

«Я папина дочка и во многом похожа на него. Я узнаю в себе папу буквально во всем — в пластике, смехе, жидких волосах. Я тоже терпила и лучше уступлю, чем полезу куда-то. Я, как и папа, сначала думаю о других, потом о себе. Мой папа пахарь, и сумасшедший трудоголизм и выдержка — от него», — написала Асмус.

Она назвала отца крайне воспитанным, образованным, скромным и интеллигентным человеком. По словам артистки, в 16 лет она спросила у отца, планирует ли он сбривать свои усы. Тогда мужчина пообещал избавиться от растительности на лице, когда Асмус снимется в хорошем кино.

Звезда «Интернов» с юмором напомнила, что ее отец был на премьере «Текста», однако усы все еще носит.

«Меня не поздравляли с праздниками, не говорили, что любят, никогда не обнимали, но я всегда чувствовала эту любовь и поддержку. Я знала, что папа все делает для нас. У нас с ним очень крепкая ментальная связь», — резюмировала Асмус.