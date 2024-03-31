Режиссер рассказала, какую правду о себе скрывал Иннокентий Смоктуновский

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Постановщица Анна Бабанова, которая готовит спектакль «Быть Смоктуновским», рассказала о том, что обнаружила некоторые интересные детали о советском артисте Иннокентии Смоктуновском, копаясь в ранее закрытых архивах. Ее слова передает kp.ru.

«Есть запись в его анкете, которая меня удивила. Иннокентий Михайлович расписался в том, что состоял на службе в системе МВД СССР: “обязуется хранить в строжайшем секрете, не разглашать все известные мне обстоятельства…”», — призналась режиссер.

Затем Бабанова объяснила, что Норильский театр был в системе ГУЛАГа, поэтому его работники автоматически числились на службе МВД СССР. Она также обнаружила, что Смоктуновский, будучи на работе в Норильске, заявлял в анкете, что не менял свою фамилию и не был в плену. Она считает, что артист хотел «сделать себе другую биографию».