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31 марта 2024, новость

Режиссер рассказала, какую правду о себе скрывал Иннокентий Смоктуновский

По мнению Бабановой, актер пытался скрыть свою причастность к МВД СССР
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Постановщица Анна Бабанова, которая готовит спектакль «Быть Смоктуновским», рассказала о том, что обнаружила некоторые интересные детали о советском артисте Иннокентии Смоктуновском, копаясь в ранее закрытых архивах. Ее слова передает kp.ru.

«Есть запись в его анкете, которая меня удивила. Иннокентий Михайлович расписался в том, что состоял на службе в системе МВД СССР: “обязуется хранить в строжайшем секрете, не разглашать все известные мне обстоятельства…”», — призналась режиссер.

Затем Бабанова объяснила, что Норильский театр был в системе ГУЛАГа, поэтому его работники автоматически числились на службе МВД СССР. Она также обнаружила, что Смоктуновский, будучи на работе в Норильске, заявлял в анкете, что не менял свою фамилию и не был в плену. Она считает, что артист хотел «сделать себе другую биографию».

По словам Бабановой, Смоктуновский решил уехать в Норильск по совету театрального деятеля Александра Дучмана, который также предложил артисту сменить фамилию. Тогда, заявила постановщица, актер поменял окончание: он из Смоктуновича стал Смоктуновским.

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