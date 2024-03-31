Френсис Форд Коппола начнет работать над новым фильмом после релиза «Мегаполиса»

Режиссер Френсис Форд Коппола объявил о работе над новым фильмом на закрытом показе его новой ленты « Мегаполис ». Об этом Deadline рассказал присутствовавший на мероприятии критик.

Рассуждая о вышедшем проекте автора, критик отметил, что Копполе удалось соединить в одной ленте множество идей, которые размывают грань между прошлым и будущим. Эксперт также отметил хорошую визуализацию придуманной концепции. На закрытом показе Коппола объявил о начале работы над новым масштабным проектом и отметил, что не случайно сделал отсылки к известным личностям Древней Греции в именах главных героев «Мегаполиса».