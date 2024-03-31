Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
31 марта 2024, новость

Френсис Форд Коппола начнет работать над новым фильмом после релиза «Мегаполиса»

Режиссер анонсировал новый проект на показе «Мегаполиса»
Френсис Форд Коппола
Френсис Форд Коппола | Источник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Френсис Форд Коппола объявил о работе над новым фильмом на закрытом показе его новой ленты «Мегаполис». Об этом Deadline рассказал присутствовавший на мероприятии критик.

Рассуждая о вышедшем проекте автора, критик отметил, что Копполе удалось соединить в одной ленте множество идей, которые размывают грань между прошлым и будущим. Эксперт также отметил хорошую визуализацию придуманной концепции. На закрытом показе Коппола объявил о начале работы над новым масштабным проектом и отметил, что не случайно сделал отсылки к известным личностям Древней Греции в именах главных героев «Мегаполиса».

Френсис Форд Коппола работал над «Мегаполисом» более 40 лет. Фильм должен стать последней картиной кинематографиста. Коппола вложил в проект примерно $120 миллионов. Главную роль сыграет Адам Драйвер, который заменит вышедшего из проекта Оскара Айзека. Также в картине снимутся Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоренс Фишберн.

В центре сюжета «Мегалополиса» — конфликт архитектора Цезаря (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Эспозито), у которых кардинально разные взгляды на архитектурное будущее города.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Кадр из фильма «Меч короля»
Меч короля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь