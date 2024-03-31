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31 марта 2024, новость

Владимир Стеклов вспомнил, как на него обиделся Павел Лунгин

Актер рассказал, что режиссер не снял его в «Такси-блюз» из-за Рязанова
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал, как на него обиделся режиссер Павел Лунгин из-за того, что актер отказался от роли в его картине в пользу работы Эльдара Рязанова. Его слова передает aif.ru.

«В конце 80-х Эльдар Рязанов пригласил меня сыграть Чонкина в фильме по роману Войновича. В этот же период тогда еще малоизвестный сценарист (еще не режиссер) Павел Лунгин пришел ко мне в “Ленком” с предложением сыграть таксиста в картине “Такси-блюз”», — вспомнил 76-летний артист.

По словам Стеклова, съемки картине Лунгина проходили в тот же период, что работа над фильмом Рязанова. Актер попытался уговорить создателя «Служебного романа» разрешить ему совмещать два проекта, однако постановщик «посмотрел на него и и интеллигентно произнес: “Ты охренел?”».

Впрочем, признался Стеклов, затем на роль в картине Рязанова утвердили актера Михаила Барышникова, так как об этом попросил английский правообладатель романа Владимира Войновича, по которому и снимался фильм. Затем постановщик и вовсе не снял картину.

«А я и в фильме про Чонкина не снялся, и в “Такси-блюз” не попал. Павел Лунгин из-за этого на меня сильно обиделся. И в фильме “Луна-парк”, куда он меня тоже звал, снял других актеров», — отметил Стеклов.

Актер добавил, что затем Лунгин все-таки простил его, и они смогли поработать в паре совместных проектах.

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