Звезде сериала «Воронины» диагностировали проблемы с сердцем

Анна Фроловцева | Источник: PersonaStars

Актрисе и звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Фроловцева обратилась в больницу из-за болей в сердце, которые отдавали в руку и под лопатку. Актриса также пожаловалась на высокое давление и учащенное сердцебиение ночью. Медики диагностировали ей мерцательную аритмию и дали направление на врачебную комиссию. На данный момент специалисты подбирают подходящий метод лечения для звезды.

Мерцательная аритмия характеризуется нарушением ритма работы сердца и внезапным учащением сердечного ритма, вплоть до 600 ударов в минуту.

Фроловцева известна по роли Галины Ворониной в сериале «Воронины». Она начала свою карьеру в 1977 году как актриса Московского областного театра имени Островского.

В фильмографии Фроловцевой более 50 ролей. Она играла в таких проектах, как «Бригада», «Жестокий романс», «Карнавал» и др.