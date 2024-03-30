Умер первый темнокожий обладатель «Оскара» Луис Госсетт мл.

Первый темнокожий актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, Луис Госсетт мл. умер на 88-м году жизни, передает агентство Associated Press со ссылкой на его родственников.

Актер скончался вечером 28 марта в Калифорнии. Причина смерти не сообщается, однако в 2010 году у Госсетта мл. был обнаружен рак на ранней стадии, а четыре года назад он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

На экранах Госсетт впервые появился в роли скрипача в мини-сериале «Корни». «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана он получил за роль инструктора по строевой подготовке морской пехоты в фильме «Офицер и джентльмен».

Позже в своих мемуарах он так прокомментировал эту награду:

«Больше, чем что-либо другое, это было огромным подтверждением моей позиции чернокожего актера», — написал он.