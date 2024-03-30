Звезда «Постучись в мою дверь» показала фигуру в топе на конной тренировке

Ханде Эрчел, фото: соцсети

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел устроила фотосессию на тренировке по конному спорту. Снимками она поделилась в соцсети.

Актриса Ханде Эрчел позировала в черных брюках и укороченном топе. Образ дополнили высокие сапоги, солнцезащитные очки и ремень с массивной пряжкой. Волосы ей собрали в высокий хвост и сделали легкий макияж.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с избранником. В объятиях миллиардера Ханде артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.