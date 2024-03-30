У звезды «Друзей» нашли 30 поражений головного мозга

Актриса, звезда сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристина Эпплгейт рассказала о поражениях мозга, возникших у нее из-за рассеянного склероза. Подробностями болезни она поделилась с подкастом Armchair Expert.

По словам Эпплгейт, болезнь — худшее, что с ней случилось в жизни. Она призналась, что врачи нашли у нее 30 поражений головного мозга.

«Самое большое за правым глазом, и он очень болит», — рассказала актриса.

Из-за поражений мозга Эпплгейт также испытывает постоянную тревожность.

«Я переживаю из-за этого. Непросто сидеть и думать о своих 30 поражениях мозга», — говорит она.