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30 марта 2024, новость

В семейном скандале вокруг Алена Делона появился новый судебный иск

Дочь актера подала в суд на братьев из-за тайно сделанной видеозаписи
Ален Делон
Ален Делон | Источник: Legion-Media.ru

В семейном скандале вокруг французского актера Алена Делона появился новый судебный иск. Об этом сообщила газета La Provence.

Дочь артиста Анушка подала в суд на своих братьев Энтони и Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь. В иске она указывает на то, что братья опубликовали в социальных сетях тайно сделанную видеозапись ее разговора с отцом.

«Тебя принимают за дебила, а меня за идиотку, манипулирующую отцом», — говорит она на записи.

Заседание суда пройдет в апреле 2025 года.

Дети 88-летнего Алена Делона судятся с января. Братья обвиняют сестру в злоупотреблении состоянием отца и желании вывезти его из дома в Швейцарию.

В конце января Делона поместили под судебный надзор и ограничили в ряде прав, включая возможность распоряжаться имуществом.

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